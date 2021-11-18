İYİ Parti İlçe Başkanı Boyacı Covid-19 oldu 

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi ilimizde de etkisini gösteriyor.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ilimizde son dönemde yeniden vaka sayısının artışa geçtiği yeni tip koronavirüs salgınına siyasilerin de yakalanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Özsaçmacı, İyi Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı’nın da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bekir Özsaçmacı yaptığı paylaşımda; “Değerli yol arkadaşım kıymetli İlçe Başkanımız Sefer Mustafa Boyacı Covid-19 teşhisiyle tedavi görmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunarak Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

