İYİ Parti heyetinden DEVA ziyareti
Çorum'a gelen İYİ Parti heyeti, DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.
Güncel 08.02.2021, 23:27
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Ziyarete, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Mümin İnan katıldı.
Ziyarette kısaca gündeme ve Çorum'un sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Demokrasi ve Atılım Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum’da Deva Partisi'nin teşkilatlanması hususunda heyete bilgi verdi. (Haber Merkezi)
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