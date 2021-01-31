İYİ Parti heyeti Perşembe ve Cuma günleri Çorum’da

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: “İlimizin sosyo ekonomik durumu ve ülke gündemindeki konuların halkımız nazarında durum tespitlerinin yapılması amacıyla, Çorum’un ihtiyaç ve taleplerinin bire bir görüşmelerle ele alınacağı 2021 yılının ilk değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu doğrultuda partimiz genel merkezinin oluşturduğu heyetlerin belirli zamanlarda ilimizde yapacağı çalışmaların ilkini 4 Şubat Perşembe ve 5 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğiz.” (Haber Merkezi)