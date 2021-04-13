İYİ Parti'den ADD’ye kutlama ziyareti

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve İl Başkan Yardımcıları Yavuz Uygur ve Emrah Mutlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Yönetim Kurulu üyeleri Bağdat Erzurumlu, Güngör Atak ve Üst Kurul Delegesi Aslan Kaya ile dernek üyesi Cuma Şahin de hazır bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, yeni yönetimi kutlarken, kendisinin de ADD Üst Kurul Delegesi seçilmesinden dolayı tüm üyelere teşekkür ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edeceğiz” dedi.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti İl Başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

