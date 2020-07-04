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İYİ Parti'de Bekir Özsaçmacı güven tazeledi

İYİ Parti’de 2. Olağan Kongre’ye tek liste ile giren Bekir Özsaçmacı güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi.

Güncel 04.07.2020, 21:19
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İYİ Parti'de Bekir Özsaçmacı güven tazeledi

İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nın 2. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda sosyal mesafe kuralları korunarak gerçekleştirildi. 


Divan Başkanlığı’nı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yaptığı kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, İYİ Parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı. 
Divan teşekkülünün oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu genel kurulda ilçe başkanları adına Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca, İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat birer konuşma yaptı. 
Faaliyet ve mali raporlarının okunarak kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi. 
Tek liste halinde yapılan seçimde Bekir Özsaçmacı yeniden İl Başkanlığı’na seçilirken Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Daver Eker, Çağdaş Doğan, İsmail Akyol, İsmail Köstekçi, Sefa Çenesiz, İbrahim Kuzan, Engin Erenler, Aykut Çağlar, Şahin Asıhkalı, Mehmet Okay, Yavuz Uygur, Sami Çetin, Necati Ceyhan, Birol Tonga, Orhan Torun, Haydar Çifçi, Ömer Köşkerler, Emrah Mutlu, Aydın Bilen, Nurhayat Karakoç, İlhan Taşkın, Durak Yıldırım, Hacı Ali Oral, Hasan Yıldırım, Sevgi Sağdıç, Betül Tanışık, Merve Demir, Meral Özeşer, Hatice Şahin, Sinem Sarı, Ebru Soysal, Hatice Özkaya.
Öte yandan Genel Merkez Üst Kurul Delegeliğine ise Bekir Özsaçmacı, Abdulkadir Şahiner, Erkan Yıldız, Hilmi Akça, S. Mustafa Boyacı, Sevgi Sağdıç ve Seyhan Koca seçildi.

(Haber Merkezi)

#Bekir Özsaçmacı #İYİ Parti #güven tazeledi
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