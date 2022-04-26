İYİ Parti Çocuk Şenliği düzenledi

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl, Merkez İlçe ve Kadın ile Gençlik Kolları yöneticilerinin katıldığı etkinlik önceki gün Gazi Caddesi üzerinde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’nin mutluluğu çocukların mutluluğuna, ülkenin gelişmesinin çocukların gelişmesine bağlı olduğu bilinciyle 23 Nisan'ı çocuklara hediye ettiğini hatırlatan Özsaçmacı parti olarak serbest resim çalışması, bayrak ve balonların dağıtımı yaptıklarını vurguladı. Animasyon gösterilerinin ve müzik etkinliğinin yer aldığı program ilgi çekti.



(Aliye ÖNCEL)

