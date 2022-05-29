İYİ Parti, CHP ve DEVA’dan “seçim güvenliği” toplantısı

Seçim Güvenliği konusundaki ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ü ziyaret eden Bekir Özsaçmacı, deneyim ve tecrübeleri sahada bir arada uygulama konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Tahtasız ve Tokgöz ziyaret nedeniyle teşekkür ederek yararlı bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Özsaçmacı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra ise DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve yönetimini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret esnasında ülkemiz ve Çorum’un mevcut durumunun masaya yatırıldığı, ilimizin güncel siyasi gündemi ve vatandaşların sorunları hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, ziyarette yaptığı açıklamada: “İçinde bulunduğumuz mevcut siyasi konjüktürde yıllardır halkımız ve Türk siyaseti o kadar kutuplaşmaya dayatıldık ki bunalmamak, isyan etmemek içten bile değil.Bizler siyasi parti temsilcileri olarak, iyi niyet ve dostluğu sağlamalıyız ki, İktidar Partisinin oluşturduğu Kutuplaşma ve ayrışmadan kurtulup siyasi etik çerçevesinde; Önce şehrimize sonra Ülkemize faydalı olabilelim.

DEVA Partisi olarak her zaman ülke menfaatimize ters düşmeyecek siyasi partilere dostluk ve etiklik çerçevesinde kapımız açıktır. Yeter ki halkımızın özlediği, hasretini çektiği; adaletli ve yararlı hizmetler sunabilelim. Amaç ve hedefimiz bu olduğundan kazanan daima halkımız olacaktır” diye konuştu.

Bekir Özsaçmacı da seçim güvenliği ve sandıkların ilimizde tesis edilmesi konusundaki ileriki günlerde heyetler arası çalışmanın hızlandırılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Çabuk, ziyaret nedeniyle Bekir Özsaçmacı ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

