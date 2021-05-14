İYİ Parti, bayramda güvenlik güçlerini unutmadı

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur ve Merkez İlçe Sekreteri Tansel Küçüker, Ramazan Bayramı’nda güvenlik güçlerini unutmadılar.

İYİ Partili yöneticiler, bayramda görevi başında olan jandarma ve polis ekiplerinin Ramazan Bayramlarını kutlarken, kendilerine tatlı ikram ettiler.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kentin asayişini sağlayarak, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladıklarını ifade ederek, kendilerine minnettar olduklarını kaydettiler.