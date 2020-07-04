İYİ Parti 2. olağan genel kurulu bugün
Meral Akşener başkanlığında kurulan ve Çorum’da da teşkilatlanma çalışmaları tamamlanan İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nın olağan il kongresi bugün gerçekleştirilecek.
Güncel 04.07.2020, 00:10
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İYİ Parti İl Başkanlığı’nın ikinci olağan kongresi bugün saat 14.00’de Atatürk Spor Salonu’nda partili milletvekillerinin, davetlilerin ve delegelerin katılımıyla yapılacak. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şenol Sunat ile birlikte bazı partili milletvekilleri katılacak.
İYİ Parti’de halen mevcut il başkanlığı görevini yürüten Bekir Özsaçmacı kongrede tek aday olacak.
(Haber Merkezi)
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