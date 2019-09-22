İYİ Gençlik, uyuşturucuya karşı savaş başlattı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Hidayet Mert, ülkenin geleceğini tehlikede gördüklerini ve buna İYİ Parti gençliği olarak kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Mert, ülkemizin geleceği olan gençleri zehirleyen zehir tacirlerine, tedarikçilerine, torbacılarına, gençlerin hayatını karartarak para kazanıp lüks yaşayanlara, buna göz yumanlara ve susanlara karşı savaş başlattıklarını ifade etti.

7’den 70’e herkesin sorumluluğu olan gençlerin geleceğini garanti altına almanın, korumanın ve kollamanın vatandaşlık görevi olduğunu dile getiren Emre Hidayet Mert, “Kimseler bu konulara kayıtsız kalamaz. Çünkü ‘Bugün bana, yarın sana’ diye bir deyim vardır. Acı haber kapımızı çalmadan önlem almak insani bir sorumluluktur.

Şahsım Emre Hidayet Mert olarak bana baskı sökmez, tehdit işe yaramaz. Memleket sevdalısı olarak bu milletin evladına sahip çıkmak benim en büyük sorumluluğumdur. Gençlik Kolları İl Başkanlığı’na başkan desinler diye oturmadım. Bedel ödemek, hizmet etmek ve Türk milletinin refahı ve geleceğini korumak, gerekirse bu uğurda can vermek için görevime başladım.

Bundan sonra okul etraflarında, dershane önlerinde vs. uyuşturucu ticaretinin yapılmasına müsamaha göstertmeyeceğiz, izin verdirmeyeceğiz. Gerektiği yerde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız. Çünkü hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar! Hiç bir garibanın çocuğunu uyuşturucu tacirlerinin eline düşürmeyeceğiz! Uyuşturucu PKK’nın bel kemiğidir, biz bu kemiği kıracağız!

Gerekli tüm çalışmalarımızı aldığımız istihbaratları Emniyet birimleri ile paylaşıp ‘Vatandaş-devlet kol kola’ diyerek, uyuşturucu tacirlerinin gereken cezaları alması için var gücümüzle çalışacağız. Beni hedef alan bu alçaklara, hainlere sesleniyorum. Nefesimizi ensenizde hissedin. İstediğiniz kadar şahsımı hedef tahtasına koyun, bir garibanın çocuğunu size ezdirmem, size meze yaptırmam. Mücadelemde canımı ortaya koyuyorum! Gençlik olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan da gelecek olmaz. Bizler bu vatanın fedaileriyiz” dedi. (Haber Merkezi)