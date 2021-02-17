"İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında 11 ilde eğitim verilecek

Michelin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle "Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında 2014 yılında hayata geçirilen ve taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca projesi her geçen yıl daha da gelişmeye ve etkisini artırmaya devam ediyor.

Proje kapsamında bu yıl Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilde, yaklaşık 6 bin şoföre ve 7 bin öğrenciye erişim hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden birer temsilciye eğitim verildi

Projenin 2020-2021 uygulamaları 28-29 Aralık'ta online gerçekleştirilen formatör eğitim semineriyle başladı.

Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden birer temsilciye toplam 2 gün süren bir eğitim verildi.

İlgili formatörler 18 Ocak-5 Şubat 2021 arasında kendi illerindeki İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından birer eğitimciye seminer vererek proje uygulamalarına devam ediyorlar. Proje illerindeki şoför eğitimlerinin mart, öğrenci eğitimlerinin ise mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6 yılda, 60 ilde, 55 bin şoför ve 38 bin öğrenciye erişim

Açıklamada verilen bilgilere göre, taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan proje ile, bugüne kadar 60 ilde, 55 binin üzerinde servis şoförü ve 38 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.