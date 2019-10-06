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“İyi bir insan olmak doğayı ve hayvanları sevmekten geçer”

Kent Konseyi Kadın Meclisi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları günü nedeniyle Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ni ve Atahan Binicilik ve Atlı Sporlar Kompleksi’ni Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri ile birlikte ziyaret etti.

“İyi bir insan olmak doğayı ve hayvanları sevmekten geçer”

Kent Konseyi Kadın Meclisi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları günü nedeniyle Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ni ve Atahan Binicilik ve Atlı Sporlar Kompleksi’ni Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri ile birlikte ziyaret etti.

06 Ekim 2019 Pazar 20:24
“İyi bir insan olmak doğayı ve hayvanları sevmekten geçer”

Ziyarette öğrencilere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın eşlik etti.

İyi bir insan olmanın yaşadığı çevreyi ve hayvanları sevmekten geçtiğini belirten Feyza Aşgın, hayvanların doğanın bir parçası olduğunu ve emanet olduğunu dile getirerek, “Hayvanlar da ağaçlar gibi, çiçekler gibi doğanın parçası ve zenginliğidir. Hayvanlar yaratılanların en şereflisi olan insanoğluna emanet edilmiştir. Çorum Belediyesi bünyesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi bulunuyor. İsteyen herkes oradan hayvan sahiplenebilirler. Hayvanlara merhametle yaklaşarak bir kez daha onları sevmemiz ve onlarında da doğanın bir gerekliliği olduğunun bilinmesini hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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