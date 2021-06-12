“İyi bir eğitim için gereken tüm şartlara sahipsiniz”

Ziyarette, Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara’nın yanı sıra Uzman Eğitim Kurumları Müdürü Şeref Aktaş, Uzman Eğitim Kurumları Kurucularından Nedime Yalçın da hazır bulundu.

CHP İl Başkanı Tahtasız yeni açılan Uzman Eğitim Kurumları’na hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Eğitimin önemi her gün giderek artıyor. İyi bir eğitim demek geleceğimize yapılan yatırım demektir. Hem kadronuz hem de öğrencilere sunduğunuz imkanlar dolayısıyla iyi bir eğitim için gereken tüm şartlara sahipsiniz. Çorum’daki önemli bir eksiği giderdiniz. Kurumunuz Çorum’a hayırlı olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara, “Kaliteli eğitimi mekanın ferahlığıyla gençlerimize sunmak için bu yoldayız. Uzman kadromuzla gençlerimize destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Kaliteli eğitim almak tesadüfen gerçekleşen bir olgu değildir. Bilimin ve tekniklerin ışığında uzmanların elinde şekillenmesi gerekir. Kurum olarak bunun için buradayız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

