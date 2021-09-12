İTÜ mezunu mimar ile inşaat mühendisi hayatını birleştirdi

Erzurum İspir kökenli olan Yosun Demirci mimar, Yiğit Battal ise inşaat mühendisi. Her ikisi de İTÜ mezunu.

Genç çiftin düğünü, Altınkaya Garden’de açık havada yapıldı.

ÇORUM HABER, Ayten-Mecit Demirci ve Nilgün-Mehmet Battal çiftlerini kutlar, Yosun ile Yiğit’e ömür boyu mutluluklar diler.

DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ…

Mehmet Battal’ın oğlu Yiğit’in düğünü nedeniyle, Ankara’dan ve Çorum’dan pek çok dost bir araya geldi.

Yukarıdaki fotoğrafta, Uğur Barlık, Tekin Kerman, Dr. Hüseyin Örs, İbrahim Karaman, Mehmet Güleç ve Latif Kavukçu, eşleriyle birlikte görülüyorlar.

Aşağıda ise, Cihat Ecdaroğlu, Erdal Özortakçı ve Nesimi Eker, gelin-damat ve Mehmet Battal’la birlikte…