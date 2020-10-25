İTÜ Doğa Koleji’nden “TÜBİTAK” başarısı...
Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de İTÜ Vakfı bünyesine katılan Çorum Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.
Güncel 25.10.2020, 19:28
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Alınan bilgiye göre Çorum İTÜ Doğa Koleji öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’na katıldı.
Çorum İTÜ Doğa Koleji öğrencileri yarışmada “Değerler Eğitimi” alanında hazırladığı “Ahi Evran Öğrenme Modeli” projesi ile bölge üçüncüsü olmayı başardı.
Okuldan yapılan açıklamada; “Çorum İTÜ Doğa Koleji öğrencileri Ayşe Betül Kayadibi, Bera Gayı ve Danışman Öğretmen Tuğçe Yıldırım’ı sağladıkları başarı nedeniyle gönülden tebrik ediyoruz” denildi.
(Haber Merkezi)
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