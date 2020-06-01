İTÜ-Doğa Koleji, “Kız Kardeşim” projesinde

Türkiye'nin güçlü kadınları, hayallerini “kız kardeşim” projesiyle gerçekleştiriyor.

Güncel 01.06.2020, 19:50
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İTÜ-Doğa Koleji, “Kız Kardeşim” projesinde

İTÜ ETA Vakfı bünyesinde yer alan Doğa Koleji; İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen “Kız Kardeşim” sosyal sorumluluk projesine dahil oldu. Doğa Koleji personeli, velileri ve öğretmenlerine, kadınların ekonomik hayata aktif katılımı konusunda online olarak bilinçlendirme eğitimleri verilecek. (Haber Merkezi)

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