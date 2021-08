“İtibardan tasarruf olur ama tedbirlerden tasarruf olmaz”

AK Parti iktidarının her felakette olduğu gibi 21 ilde aynı anda başlayan ve giderek artan yangın felaketlerinde de sınıfta kaldığını belirten Orhan Vargeloğlu, tek adam yönetiminin ve liyakatsiz kadroların her depremde her sel felaketinde ve son olarak yaşanan yangın felaketinde ülkemizi yüz yüze bıraktığı manzaranın ortada olduğunu kaydetti.

DEVA Partisi’nin bitki ve hayvanların kaybını da canlı kaybı olarak gördüğünü, insanın, nebatın ve hayvanın birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini anlatan Vargeloğlu, “Olay öncesi tedbir alamayan iktidar yetkilileri olay yeri inceleme heyeti gibi. Yorgun ve yönetme kabiliyetini kaybetmiş hükûmet, Merkez Bankası’nın 130 milyar dolarının cayır cayır yandığını seyrettiği gibi ormanların da cayır cayır yanmasını da maalesef seyrediyor. Sadece iktidar yetkilileri durum tespiti yapar gibi, hadise vuku bulduktan sonra olay yeri inceleme heyeti oluşturup olay mahallerine gönderiyor. Bakanların aslî görevi hadise vuku bulmadan önlemleri almaktır” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar yanarken, iktidarın bunu seyrettiğini, tedbirlerin önceden alınmadığı gibi yangınların söndürülmesinde de son derece başarısız bir sürecin yürütüldüğünü savunan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, “Eğer iktidar hazırlıklı olsaydı, Manavgat Baraj Gölü’nde mağdur olan Hatice Teyze’nin ifade ettiği gibi en azından kaçış yollarını planlardı” dedi.

Türkiye’nin envanterinde yangın söndürme uçağının olmamasının hazin olduğunu vurgulayarak iktidarları döneminde iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla hazırlanan Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacaklarını belirten Vargeloğlu, ayrıca yanan alanların imara açılmasının da önüne geçeceklerini sözlerine ekledi.

