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İthalatta 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

İthalatta 800'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:58
İthalatta 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Covid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla alınan karar kapsamında, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Buna göre, 800'ün üzerinde muhtelif ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak eşya bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Karar kapsamında iş makinesi, vinç, beton karıştırma ve pompa araçları, püskürtme alet ve makineleri, yiyecek ve içecek imal makineleri ve presler, paketleme ve ambalajlama makineleri, metal işleme makineleri, enjeksiyon makineleri, tarım makine ve aletleri, süt sağma makineleri, tel kesme işleme makineleri, kağıt işleme makineleri gibi ürünler bulunuyor.

Ayrıca, kalender ve hadde makineleri, torna tezgahları ve aynaları, zımbalı kesme tezgahları, yassılaştırma tezgahları, delme tezgahları, taşlama tezgahları, lehim ve kaynak makineleri, otomatik satış makineleri, ciltleme makineleri, baskı makineleri, büro makineleri, hava ve sıvı pompaları, kompresörler gibi ürünler de karar kapsamında yer alıyor.

TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI LİSTEDE

Dikişli ve dikişsiz çelik borular, gemi zincirleri, demir çelikten teller ve kablolar, demir çelikten levha, depo-sarnıçlar, inşaat malzemesi, elektrik teçhizatı, elektrik izolatörleri, ateş tuğlası, mermer, granit, traverten, radyatörler, alüminyumdan teller ve kablolar, alüminyumdan şerit ve levhalar gibi ürünlerin ithalatı da ilave gümrük vergisine tabi tutulacak. Alüminyum folyo, konveyörler, transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, pnömatik aletler, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, televizyon alıcı cihazları, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, vatka ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşya ile diğer belirlenen ürünlere yönelik olarak da söz konusu karar uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Söz konusu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihracı halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.

(AA)

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