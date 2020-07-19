“İthalata harcanan parayla kendi çiftçimizi destekleyelim”

Köy halkıyla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Sarıbal, 1 lira maliyeti olan soğan ve patatesin 60 kuruştan satıldığını, çiftçinin zarar ettiğini, ihracat kısıtlaması ile de ürünlerin depolarda çürümeye terk edildiğini söyledi.

TMO’nun sıfır gümrükle her şeyi ithal edebildiğine dikkati çeken Sarıbal, bu topraklarda rahatlıkla yetişebilen ürünlerin ithal edilmesinin üreticiyi batağa sürüklediğini, ithalata harcanacak paranın çiftçiye aktarılması gerektiğini söyledi.

Çiftçinin toplam 160 milyar liralık borcunun bulunduğunu, borcu bulunan çiftçinin de hükümete karşı boynunun eğri olduğunu, çiftçinin hakkını savunamadığını anlatan Sarıbal, “Çiftçi sayısında son yıllarda büyük bir azalma söz konusu. Yaptığı üretimle eline bir şey geçmeyen, borcunu ödeyemeyen çiftçi, evini barkını terk ederek büyük şehirlere göçmüş durumda. Ekilen arazi miktarı da büyük oranda düştü. Dünyada en ucuz tarım ürününü Türk çiftçisi üretiyor. Üstelik de en pahalı mazota, en pahalı gübre, ilaç ve tohuma rağmen. Tohum, yabancı şirketlerin eline düştü. Elektriği özelleştirdiler, ucuzlayacağı yerde daha da pahalı hale geldi. Elektrik milletin başına bela olmaya başladı. Her şeyin fiyatını dış ülkeler belirliyor. Bizim belirleme veya karşı çıkma imkanımız yok” dedi.

Doğru planlama, destekleme, ithalatın azaltılmasıyla Türk çiftçisinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, “Yabancı ülkelerin çiftçisini destekleyeceğimize kendi çiftçimizi destekleyelim. Üretimin önünü açmak, tarımsal kalkınmayı sağlamak zorundayız” diye konuştu.

Sarıbal, CHP iktidarında çiftçinin her yönüyle korunacağını bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, parti olarak üreticinin, alınteri dökenin, çiftçinin, emekçinin yanında olduklarını vurgulayarak, sorunların çözümü noktasında gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)