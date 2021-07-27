“İthalata dayalı tarım politikasına son verilmeli”

İthalata dayalı tarım politikası yerine çiftçilerin her alanda gerçekten desteklenmesini istediklerini kaydeden Köse, “Ancak bu şekilde tarımsal üretimde başarılı olabiliriz” dedi.

İçtenlikle ve samimiyetle yapılan bir çalışmanın her zaman başarılı olacağını ifade eden Köse, “Ticaret Borsası’nda güzel bir sinerji söz konusu. Çorum’un burada yapılan çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

