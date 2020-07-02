İthalat, ihracatı katladı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkişe’de ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat ise % 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 102.7 artarken, Ocak-Mayıs dönemindeki artış yüzde 102.8 olarak gerçekleşti. Mayıs’ta imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.8 olurken, ara malların toplam ithalattaki payı ise % 76.7 olarak gerçekleşti. Mayıs’ta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu.

Öte yandan Mayıs ayında Çorum’da ihracat 11,5 milyon dolar, ithalat ise 345,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Samsun’da ihracat 53,6 milyon dolar, ithalat 65,2 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 1,3 milyon dolar, ithalat 561 bin dolar ve Amasya’da ihracat 2,7 milyon dolar, ithalat ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)