İtfaiye’yi alarma geçirdi
Çorum’da Ayarık Bağları mevkiinde bir evin bahçe kapısından atlamaya çalışan yavru kedi, demir korkuluklara sıkıştı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar ayağı sıkışan kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Güncel 28.09.2021, 19:36
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Olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekibi yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kurtarma olayını sosyal medya hesabından, "Sizinle güzel bir haber paylaşalım istedik.Ayarık Bağları mevkiinde mahsur kalan (Pıt Pıt Şekerimizi’ kurtardık" mesajıyla duyurdu. (Haber Merkezi)
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