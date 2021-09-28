İtfaiye’yi alarma geçirdi

Olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekibi yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kurtarma olayını sosyal medya hesabından, "Sizinle güzel bir haber paylaşalım istedik.Ayarık Bağları mevkiinde mahsur kalan (Pıt Pıt Şekerimizi’ kurtardık" mesajıyla duyurdu. (Haber Merkezi)

