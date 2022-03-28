İtfaiyeden yoğun mesai

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bağcılar 36. Sokak’taki ev yangınına, Ahçılar 18. Sokak üzerinde bulunan otomobilde çıkan yangına ve Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangınları büyümeden söndürdü.

(Haber Merkezi)