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İtfaiyecilerden emekli meslektaşlara ziyaret

Çorum Belediyesi itfaiye müdürü ve personeli, İtfaiye Haftası nedeniyle emekli olan meslektaşlarını ziyaret etti.

İtfaiyecilerden emekli meslektaşlara ziyaret

Çorum Belediyesi itfaiye müdürü ve personeli, İtfaiye Haftası nedeniyle emekli olan meslektaşlarını ziyaret etti.

01 Ekim 2019 Salı 19:45
İtfaiyecilerden emekli meslektaşlara ziyaret

İtfaiye Haftası vesilesiyle düzenlenen program kapsamında İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve itfaiye çalışanları Çorum Belediyesi İtfaiyesinden emekli olan emekli itfaiye personellerine ziyarette bulundu. İtfaiyenin hayati önem taşıyan bir meslek olduğunu belirten Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı, “Hayati önem taşıyan bir meslek gurubunda uzun yıllar hizmet vermiş olan değerli arkadaşlarımızı unutmamız mümkün değil. Biz kocaman bir ailenin fertleriyiz” dedi ve emekli itfaiye personellerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileterek İtfaiye Haftalarını kutladı.

(Haber Merkezi)

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