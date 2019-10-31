Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98469
ALTIN
277.861
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3941
EURO
6.3738

İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak. 

İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak. 

31 Ekim 2019 Perşembe 20:13
İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans mezunu 9 kişiyi istihdam edeceklerini bildirdi. 

KPSS'den yeterli puan alan adayların akademisyen, belediye ve itfaiye temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirileceğini belirten Aşgın, "Ayrıca fiziki yeterlilik sınavı da yapacağız. Bu sayede görevi ehline teslim etmiş olacağız. Göreve talip olduğumuzda personel istihdamında liyakata göre hareket edeceğimizi söylemiştik. İlgili alandan mezun olmuş, sınavda yeterli puan almış ve fiziki yeterliğe sahip 9 arkadaşımızı istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)

İlgili Haberler
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”
Ahi Evran üyelerine taksit olanağı
Ahi Evran üyelerine taksit olanağı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim