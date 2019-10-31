İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans mezunu 9 kişiyi istihdam edeceklerini bildirdi.

KPSS'den yeterli puan alan adayların akademisyen, belediye ve itfaiye temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirileceğini belirten Aşgın, "Ayrıca fiziki yeterlilik sınavı da yapacağız. Bu sayede görevi ehline teslim etmiş olacağız. Göreve talip olduğumuzda personel istihdamında liyakata göre hareket edeceğimizi söylemiştik. İlgili alandan mezun olmuş, sınavda yeterli puan almış ve fiziki yeterliğe sahip 9 arkadaşımızı istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)