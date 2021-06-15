İtfaiye eri, mahsur kalan kediyi ağaca tırmanarak kurtardı

Gülabibey Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde sahibinin elinden kaçan kedi ağaca tırmandı. ‘Bulut’ isimli kedisini ağaçtan indiremeyen Cafer Eren Toker (8) isimli çocuğun ailesi Çorum Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce sepetli merdiven yardımıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Ancak çok korkmuş olan kedi bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kedinin kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan kedisi kurtarıldığı için büyük sevinç yaşayan 8 yaşındaki Cafer Eren Toker isimli çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

