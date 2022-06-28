İtfaiye ekipleri yavru kuşlar için seferber oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yuvasından düşen yavru kuşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde tekrar yuvalarına yerleştirildi.
Güncel 28.06.2022, 18:59
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İlçe Polis Karakol Amirliği binasında, iki kırlangıç yavrusunun yuvasından düştüğünü fark eden polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese giden Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kuşları düştüğü yerden alarak yuvasına yerleştirdi. İtfaiye ekipleri aynı zamanda yuvada da düzeltmeler yaparak bulundukları yerden ayrıldı.
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