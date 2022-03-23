İtalya’da sunum yaptılar

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcıları Mehmet Cerit, Mehmet Bingöl ile Almanca Öğretmeni Şerafettin Akgül, okulun proje ortağı olduğu “Çocukların Güvenliği Önemlidir” (Child Safety Matters) isimli proje kapsamında İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen üç günlük çalışma programına katıldı.

Romanya koordinatörlüğünde yürütülen projenin ortakları olarak Türkiye (Çorum Ve Kayseri), İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz’den gelen katılımcıların her birinin kendi ülkelerindeki Çocuk istismarına yönelik yasal çerçeve ve örnek uygulamalar üzerine sunumlar yaptığı belirtilirken, katılımcıların kendi okullarında yaşadıkları örnek olaylar üzerine de deneyimlerini paylaştığı belirtildi. Ayrıca Psikoterapist Prof. Dr. Lucio Bonafiglia ve Dr. Igor Vitale katılımcılara seminer de verdi.

Konuyla ilgili okuldan yapılan açıklamada Erasmus+ projeleri sayesinde öğretmenlerin farklı ülke ve okullardaki farklı deneyimleri kazandıkları ve bunu okuldaki diğer meslektaşlarıyla paylaşarak okulun gelişimine katkı sunma fırsatı yakaladıkları ifade edildi. Projenin diğer hareketlilikleri önümüzdeki aylarda Kuzey Makedonya, Türkiye, Romanya ve Portekiz’de gerçekleştirilecek.



(Haber Merkezi)

