Flaş HaberÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!
İtalya’da eğitim aldılar
Alaca Halk Eğitimi Merkezi’nin koordinatör kurum olarak yer aldığı Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve Bayat Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen “Yetişkin Eğitiminde Fasilitasyon” isimli erasmus projesi, 16 katılımcı ile İtalya-Rimini'de gerçekleştirildi.
Güncel 10.07.2022, 13:14
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Proje kapsamında beş gün süren eğitimlerde yetişkin eğitimi veren katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak birçok alanda eğitim verildi. Yetişkin eğitiminde görev alan personelin kişisel ve mesleki alanlarında bilgi ve becerilerinde artış sağlanmasının planlandığı eğitimde aynı zamanda İtalya kültürü ve İtalya’da yetişkin eğitimleri üzerine bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
(Haber Merkezi)
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