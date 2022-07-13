İtalya’da eğitim aldılar

Proje kapsamında beş gün süren eğitimlerde yetişkin eğitimi veren katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak birçok alanda eğitim verildi. Yetişkin eğitiminde görev alan personelin kişisel ve mesleki alanlarında bilgi ve becerilerinde artış sağlanmasının planlandığı eğitimde aynı zamanda İtalya kültürü ve İtalya’da yetişkin eğitimleri üzerine bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. (Haber Merkezi)

