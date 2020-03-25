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İşyerlerine ateş ölçer zorunluluğu getirildi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5’den fazla çalışanı bulunan işyerlerine ateş ölçer bulundurma zorunluluğu getirildi.

İşyerlerine ateş ölçer zorunluluğu getirildi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5’den fazla çalışanı bulunan işyerlerine ateş ölçer bulundurma zorunluluğu getirildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:29
İşyerlerine ateş ölçer zorunluluğu getirildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, 5 kişiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde ateş ölçer bulundurma zorunluluğunun getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gür, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, “5’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde çalışanların, işe gelişlerinde işe başlamadan önce işveren tarafından ateş ölçümlerinin yaptırılmasına, bu ölçümlerin işyerinde kayıt edilmesine, ateşi 37,5 derece üzerinde olanların işe başlatılmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine” karar verildiğini açıkladı.

5’den fazla çalışanı bulunan işyeri sahiplerine seslenen Gür, alınan bu kararlara özen gösterilmesini istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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