İşyerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu
Çorum’da akşam saatlerinde bir işyerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Güncel 29.06.2022, 19:47
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Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yükselen yoğun dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Semaverden çıktığı anlaşılan yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken işyerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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