İşyerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu 

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yükselen yoğun dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Semaverden çıktığı anlaşılan yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken işyerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.



