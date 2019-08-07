“İşyeri sayısı en çok azalan 4. il Çorum”

Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 776 bin 51 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın 7 aylık döneminde esnaf ve sanatkâr sayısı 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51 oldu. Türkiye genelinde bu esnaf ve sanatkârlarımıza ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri var” dedi.

“İLK 7 AYDA İŞYERİ SAYISI İSE 25 BİN 46 ARTTI”

Yılın ilk 7 ayında işyeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın ilk 7 ayında 135 bin 964 işyeri açılırken 61 bin 390 iş yeri kapandı. Bu dönemde 49 bin 528 işyeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkârlara ait işyeri sayısı 25 bin 46 arttı” diye konuştu.

“GEÇEN YILA GÖRE İŞ YERİ AÇILIŞLARINDA AZALMA VAR”

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl işyeri açılışlarının yüzde 6,2 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yılın aynı döneminde 144 bin 981 olan işyeri açılışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 17 azalarak 135 bin 964 oldu. İşyeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 azaldı” şeklinde konuştu.

“İLK 7 AYDA İZMİR’DEKİ İŞYERİ SAYISI 2 BİN 913 ARTTI”

Yılın 7 aylık döneminde işyeri artışının en çok İzmir’de olduğunu kaydeden Palandöken, “İşyeri açan esnaf ve sanatkârlardan işyeri kapatan esnaf ve sanatkârların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İzmir’de gerçekleşti. İlk 7 ayda İzmir’de işyeri sayısı 2 bin 913 arttı. İzmir’in ardından İstanbul’da işyeri sayısı 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa’da bin 550 ve Muğla’da bin 465 arttı. Öte yandan 7 aylık dönemde işyeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 311 ile Yozgat, 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum ve 164 ile Mardin oldu” dedi. (Haber Merkezi)