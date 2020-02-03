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İşverenlere işletme cetveli uyarısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak veya zorunlu hallerde (sadece sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerektiği ifade edildi.

İşverenlere işletme cetveli uyarısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak veya zorunlu hallerde (sadece sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerektiği ifade edildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:27
İşverenlere işletme cetveli uyarısı

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; ‘’Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’’ veya ‘’ https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘’ İşletme ‘’ menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ‘’Belge No ile İşletmemi Getir’’ veya ‘’Kayıtlı İşletmelerim’’ menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden İl Müdürlüğüne Gönder butonuna tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilebileceğinin belirtildiği açıklamada, Sanayicilerin 1586.00 TL ‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri yapılarak, İnternet ortamındaki on-line girişlerini son gün olan 30 Nisan’da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak yapmaları gerektiği dile getirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün açıklamasında, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2020’ye kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 1586.00 (bin beşyüz seksenaltı) TL idari para cezası uygulanacağı dile getirildi. (Haber Merkezi)

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