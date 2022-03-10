İşveren ile iş arayan arasında köprü oluyorlar
Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) web sitesinde yayınlanan Aksular Gıda Üretim Elemanı alımı ilanına başvuran adaylara toplu mülakat yapıldı.
Güncel 10.03.2022, 18:40
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Mülakata katılan 19 kişi arasından görüşmesi olumlu sonuçlanan 13 kişi Aksular Gıda Aly Lavaş Fabrikasında çalışmak üzere işe alındı.
İş ilanına en uygun nitelikleri taşıyan adayların belirlenmesi noktasında ÇOKİŞ’in işveren ile iş arayan arasında köprü görevi gördüğünü söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Belediye olarak işverenle iş arayanları buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan istihdama katkı vermeyi sürdürürken diğer yandan da en uygun kriterleri taşıyan adayları tespit ederek işverenin elini de rahatlatıyoruz” dedi.
ÇOKİŞ aracılığı ile 13 işçi alımı yapan Aksular Gıda yetkilileri ilerleyen günlerde tekrar yeni bir iş ilanı vereceklerini duyurdu.
(Haber Merkezi)
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