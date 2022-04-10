ISVEA üretim tesislerini ziyaret
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ile birlikte Ece Holding’in yeni markası ISVEA’nın üretim tesislerini inceledi.
Güncel 10.04.2022, 18:51
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ISVEA Saniter Sağlık Ürünleri A.Ş.’nin Ece Holding bünyesinde üretime başladığını hatırlatan Yusuf Ahlatcı, Çorum’un ihracatta büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’e, Çorum ve ülkemiz için yarattığı katma değer nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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