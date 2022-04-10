ISVEA üretim tesislerini ziyaret 

ISVEA Saniter Sağlık Ürünleri A.Ş.’nin Ece Holding bünyesinde üretime başladığını hatırlatan Yusuf Ahlatcı, Çorum’un ihracatta büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’e, Çorum ve ülkemiz için yarattığı katma değer nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

