“İstismardan söz eden çocuğun yalan söylediğini düşünmeyin”

İl Koordinatörü Büşra Zingi, Hukuk Koordinatörü Av. Hande Güllü ve üyelerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Büşra Zingi, bir çocuğun istismardan söz etmesi durumunda onunla empati kurarak yalan söylediğini düşünmeden hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuklara yaklaşırken mümkün olduğu kadar az soru sorulması ve olayın anlatılmasının sağlanması gerektiğini belirten Zingi, böyle bir durum karşısında öncelikle aileye emniyet güçlerine bilgi verilmesi ardından aileye bilgi verilmesinin en doğru karar olduğunu dile getirdi.

Çocuğun içe kapanması, öfke patlamaları yaşaması, başkaları ile yalnız kalmaktan korkması, yaşına uygun olmayan cinsel bilgilere sahip olması, geceleri kabus görüp uyanması, yaşına uygun olmayan davranışlarda bulunması ve kaygı bozuklukları yaşaması gibi durumlarda cinsel istismardan şüphelenilebileceğini kaydeden Zingi, çocukların aile içi iletişimsizlik, kendine yapılanı anlayamama, tehdit, şantaj ve baskı, utanma gibi duygularla bu tür olayları söyleyemeyebileceğini, anlaşılması halinde ilk olarak yetkililere haber verilmesi gerektiğini anlattı. (Haber Merkezi) '>Ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilere milli manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerin benimsetileceği gençlik merkezinde Kuran’ı kerim kursu, görme engellilere yönelik Kuran’ı Kerim kursu, Ebru, Hüsnü Hat atölye çalışmaları, satranç kursu, kitap okuma etkinlikleri, cami ve gençlik buluşmaları ile etüt çalışmaları yapılacak.(Erkan BAYATLI)