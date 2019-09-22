Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100237
ALTIN
279.951
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129

“İstismardan söz eden çocuğun yalan söylediğini düşünmeyin”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği UCİM üye tanışma toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

“İstismardan söz eden çocuğun yalan söylediğini düşünmeyin”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği UCİM üye tanışma toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 22:00
“İstismardan söz eden çocuğun yalan söylediğini düşünmeyin”

İl Koordinatörü Büşra Zingi, Hukuk Koordinatörü Av. Hande Güllü ve üyelerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Büşra Zingi, bir çocuğun istismardan söz etmesi durumunda onunla empati kurarak yalan söylediğini düşünmeden hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuklara yaklaşırken mümkün olduğu kadar az soru sorulması ve olayın anlatılmasının sağlanması gerektiğini belirten Zingi, böyle bir durum karşısında öncelikle aileye emniyet güçlerine bilgi verilmesi ardından aileye bilgi verilmesinin en doğru karar olduğunu dile getirdi.

Çocuğun içe kapanması, öfke patlamaları yaşaması, başkaları ile yalnız kalmaktan korkması, yaşına uygun olmayan cinsel bilgilere sahip olması, geceleri kabus görüp uyanması, yaşına uygun olmayan davranışlarda bulunması ve kaygı bozuklukları yaşaması gibi durumlarda cinsel istismardan şüphelenilebileceğini kaydeden Zingi, çocukların aile içi iletişimsizlik, kendine yapılanı anlayamama, tehdit, şantaj ve baskı, utanma gibi duygularla bu tür olayları söyleyemeyebileceğini, anlaşılması halinde ilk olarak yetkililere haber verilmesi gerektiğini anlattı. (Haber Merkezi) '>Ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilere milli manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerin benimsetileceği gençlik merkezinde Kuran’ı kerim kursu, görme engellilere yönelik Kuran’ı Kerim kursu, Ebru, Hüsnü Hat atölye çalışmaları, satranç kursu, kitap okuma etkinlikleri, cami ve gençlik buluşmaları ile etüt çalışmaları yapılacak.(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
“Beraber Yürüyelim” etkinliği
“Beraber Yürüyelim” etkinliği
Çorum leblebisi, Kargı tulumu ve Oğuzlar cevizi Ankara’ya tanıtıldı
Çorum leblebisi, Kargı tulumu ve Oğuzlar cevizi Ankara’ya tanıtıldı
Uğur Barlık kutladı
Uğur Barlık kutladı
İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti
İlksen Ceritoğlu Kurt’un ziyareti
Yerel basın için bir umut!
Yerel basın için bir umut!
“Belde kanal darlığı belirti vermeyebilir”
“Belde kanal darlığı belirti vermeyebilir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim