“İstikrar ve tecrübe kazansın”

Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı sürerken, ömrünün 36 yılını kooperatife adayan, “Esnaf Kefalet” ile adeta özdeşleşen Vedat Canbek, ekibiyle birlikte yeniden göreve talip.

Uzun yıllardır Bölge Birliği’nde başkanlık görevini yürüten ve ilimizi başarıyla temsil eden Vedat Canbek, esnaf ve sanatkarın öncelikli tercihi haline geldi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını da uzun süredir başarıyla sürdüren Canbek, Çorum esnafına hizmet için tekrar çıktığı bu yolda tecrübe ve birikimlerine güvendiğini kaydetti.

Bugüne kadar şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden Canbek, kooperatifi daha üst noktalara taşımak, kamu, kurum ve kuruluş ile STK’larla olan işbirliklerini daha da güçlü kılmak adına tüm kooperatif üyelerinden destek istedi.

Kooperatif yönetimi olarak bu işi iyi yaptıklarına olan inancının tam olduğunu belirten Vedat Canbek, bu zaman zarfında kapılarının hep açık olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyerek, kooperatiflerinin Türkiye’de ilk 5’te yer aldığını vurguladı.

Vedat Canbek, “Bizler kooperatif yönetimi olarak işimizi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Bu zaman zarfında başında bulunduğum kuruma ve üyelerimize yararlı olmaya çaba gösterdik. Deneyimli, dürüst, çevresinde sevilen ve saygın yönetimimizle birlikte kooperatifimizi daha üst noktalara taşımakta kararlıyız” dedi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi boyunca hep Çorumlu esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, bu süreçte mesai merhumu gözetmediklerini kaydeden Canbek, son 4 yılda esnaf ve sanatkarlara 260 milyon TL kredi kullandırdıklarını belirtti. Birlik ve beraberlik içerisinde Çorum’a ve esnafa hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Canbek, amaçlarının esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü yükseltip, onların finansal ihtiyaçlarını gidermek olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)

