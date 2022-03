“İstiklâl’den İstikbale” yarışması

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) tarafından düzenlenen “İstiklâl’den İstikbale” konulu İstiklâl Marşı'nı güzel okuma yarışmasının finali ve ödül töreni gerçekleşti.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 65 öğrenci katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmanın finaline Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gülgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın jürisinde Gökçer Öğünç, Alperen Uluer, Gülay Durukan, Reyhan Cevizci ve Bora Yarımca görev aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu ise Demet Güçlü Armutcu üstlendi.



DELİ: “İSTİKLAL MARŞI’NIN HER

KITASI CESARET VE KARARLILIK”

Programın açılış konuşmasını yapan TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, 101 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı’nın her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olduğunu söyledi. İstiklal Marşı’nın mısralarında vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheser olduğunu vurgulayan Deli, “Bu anlamda İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli mutabakat metni’dir” dedi.

Deli, İstiklal Marşı’nın olağanüstü bir dönemin, acı ve kayıplarla özdeşleşmiş varlık-yokluk mücadelesinin ürünü olduğunu belirtti. Merhum Şair Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olduğunu kaydeden Deli, “Türk milleti başından sonuna kadar haklı olduğu istiklal mücadelesini 1919 Samsun’undan 1923 Ankara’sına kadar vermiş, canı pahasına vatanına sahip çıkmış ve düşmanlarına haddini bildirmiştir” diye konuştu.



KARAPIÇAK: “İHANET SAHİPLERİNE

ASLA TAVİZİMİZ OLMAYACAKTIR”

Programda konuşan MHP İl Başkanı Karapıçak, İstiklal Marşı’nın milli tercümanı, milli vakarın mazlum seslenişi, milli haysiyetin ebedi yorumu olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Milli mücadelenin hatırasını hiçe sayan ihanet sahiplerine ve merhum Akif’in hepimize mirası olan milli marşımızı değersizleştiren inkarcılara tavizimiz asla olmayacaktır. Türk milleti istiklaline sahip çıkacak ve yeni bir marş yazılmasına inşallah fırsat vermeyecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101. yıldönümün hayırlara vesile olması dileklerimle kutluyorum.”



AŞGIN: “İSTİKLAL MARŞI

ORTAK DEĞERİMİZDİR”

Belediye Başkanı Aşgın, ise törende yaptığı konuşmada “Tarih boyunca birçok devlet kuran bu millet bugün 100 yıl sonra hala bütün mazlumların umuduysa hala şu an yeryüzünde gavuru Müslümanı kim zulüm görüyorsa, yönünü bu devlete bu aziz Türk milletine dönüyorsa işte ‘Korkma’ ifadesi şu anda da geçerli korkmuyoruz” ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da İstiklal Marşı’nın kutsal olduğunu, ulusal kimliğimizi, bağımsızlığımızı, ulusal tarihimi, onurumuzu temsil ettiğini söyledi. Kubalı, “Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını kazanmıştır ve bunu İstiklal Marşı ile tescil etmiştir. Dolayısıyla bir ulus İstiklal Marşına sahip çıktığı sürece ulusal bağımsızlığını ve kimliğini korur ve yüceltir. İstiklal Marşı aynı zamanda Türk milletinin ortak değeridir” dedi.



AZKUR: “BATI MEDYASINDAN

IRKÇI SÖYLEMLER YÜKSELİYOR”

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Azkur, ise programda yaptığı konuşmada Mehmet Akif’i kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını, onun bir ahlak abidesi, bir mücadele ve dava adamı olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Batı medyasından ırkçı söylemler yükselmeye başladığını anlatan Azkur, “Mehmet Akif şiirinde tek dişi kalmış canavardan bahsediyor. Bir Ukrayna Savaşını yaşıyoruz. Amerika ‘Burası Afganistan değil’ diyor, ‘Avrupa Birliği Temsilicisi ‘sarışın, mavi gözlüler ölüyor ne yapıyorsunuz’ diyor. Avrupa’nın ve Amerika’nın bize bakışında hala bir değişiklik yok. Türk milleti tarih boyunca bırakın insana bir canlıya bile böyle bakmadı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü hoş gördük. Fas’a, Kazakistan’a, Bosna Hersek’e gidin. Türk deyince gözlerindeki ışıltıyı görün. Bu Türk milletinin onlara getirmiş olduğu adalet duygusudur. Bir tane sivilin canına kıymadık, hayvanları geri çektik telef olmasınlar diye. Batıyla Türk milletinin arasındaki fark budur. Ecdad bunu temsil etti, biz de bunu temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.



DERECEYE GİREN

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

İlkokullarda Azra Nazlı Torunlu birinci, Şevval Mira Özcan ikinci, Duru Aksoy üçüncü olurken, ortaokullarda Şahinaz Al Agele birinci, Yusuf Mert Dalgıç ikinci, Arda Kerim Ayten üçüncü oldu. Liselerde ise Neslihan Kaya birinci, Ilgın Ertan ikinci, Kutlu Şüheda Sağlam üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini protokol takdim etti.

(Nurdan AKBAŞ)