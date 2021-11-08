“İstiklalden İstikbale Milli Marşımız” Şiir kitabını hediye etti
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından ülke genelinde düzenlenen yarışmaya ilimizden katılan öğretmen ve öğrencilerin şiirleri bir kitapta yayınlandı.
Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Genel Başkanlığını hemşehrimiz Talip Geylan’ın yürüttüğü Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nin İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy Anısına düzenlediği “İstiklalden İstikbale Milli Marşımız” konulu şiir yarışmasına Çorum’dan katılan üyeler ve öğrencileri ziyaret etti.
Yarışmaya katılan öğretmen ve öğrencilere şiirlerinin yayınlandığı kitabı hediye eden Selim Aydın, “Her zaman ilklerin sendikası olmuş Türk Eğitim-Sen, çalışmaları, yenilikçi vizyonu ve Türk milletinin değerlerine katkı sunma misyonuna uygun etkinliklerle fark yaratmaya devam etmektedir” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|21
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|12
|9
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|12
|7
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
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|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
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|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
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|17
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|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
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|13
|12
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|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6