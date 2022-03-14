“İstiklalden İstikbale Mehmet Akif” söyleşisi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör konuşmacı olarak katıldı.

Programı Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yüztgenç, Mehmet Akif Ersoy’u anmanın yanı sıra anlamanın da önemine vurgu yaptı. Mehmet Akif’in özü sözü bir insan olduğunu ve verdiği sözleri tuttuğunu belirten Yüztgenç, “Milli şairimiz Mehmet Akif gençlere çok güzel ve özel bir rol modeldir. Bunun için onu iyi anlamalıyız. Bu millet Mehmet Akif’i çok sevmiştir” dedi.

Daha sonra program kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın 101. yılı anısına Çorum’da farklı meslek gruplarından her yaştan vatandaşın İstiklal Marşı’nı seslendirdiği “İstiklale Sahip Çıkıyoruz” klibi büyük bir ilgiyle izlendi.

Programın sonunda ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör ise konuşmasında Mehmet Akif’in eserlerinden bahsederek Türk – İslam Edebiyatı yönünden bilinmeyen yanlarını ele aldı. İki yıldır pandemi nedeni ile yüzyüze olarak biraraya gelinemediğini ve yasaklar kalkınca yine Çorum’da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güngör, Mehmet Akif’in bir derya olduğunu, yaşadığımız olayları en iyi şekilde anlatabilen bir edebiyatçı olduğunu, 7 kitaptan oluşan Safahat’ın da bu ülkeye bıraktığı en önemli eser olduğunu vurguladı.

Akif’in Safahat’ının aslında milletin safahatı olduğunu kaydeden Güngör, “Mehmet Akif Ersoy sanatını milletin durumuna ayna tutmak olarak görmüş ve onun için Safahat’ı yazmıştır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)