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İstiklal Şehitleri Anıtı’nda tadilat işlerine başlandı

Çorum Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi’nde yer alan İstiklal Şehitleri Anıtı’nın tadilat ve tamirat işlerine başladı.

İstiklal Şehitleri Anıtı’nda tadilat işlerine başlandı

Çorum Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi’nde yer alan İstiklal Şehitleri Anıtı’nın tadilat ve tamirat işlerine başladı.

03 Nisan 2020 Cuma 21:10
İstiklal Şehitleri Anıtı’nda tadilat işlerine başlandı

Cengiz Topel Caddesi ile Yenidoğan 4. Sokak’ın kesiştiği noktada, Abide Kavşağının karşısında bulunan İstiklal Şehitleri Anıtı, şehitlere yakışır hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale doğrultusunda ihaleyi kazanan firma çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun yıllardan beri ihmal edilen İstiklal Şehitleri Anıtı’nı en güzel şekilde düzenleyeceklerini ve hem ecdada hem de Çorum’a yakışır hale getireceklerini kaydetti.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapılacak olan şehitliğin iki ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Aşgın, “Bu şehitlikle ilgili detaylı çalışmaları bulunan ve yapacağımız çalışmada bizlerden manevi katkısını eksik etmeyen Abdulkadir Ozulu hocama ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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