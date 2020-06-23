İstiklal Şehitleri Anıtı tamamlandı

İstiklal Şehitleri Anıtını şehitlere yakışır hale getirmek için restore çalışmalarına başlayan Çorum Belediyesi, anıtın çevre düzenleme çalışmalarını bitirdi. Anıtın restorasyonu için hazırladıkları projenin bittiğini ve ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İstiklal Şehitleri Anıtını hem ecdadımıza hem de Çorum'umuza yakışır hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz peyzaj çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin gayretiyle çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladık” dedi.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tadilatı devam eden İstiklal Şehitleri Anıtında (Abide Anıtı) incelemelerde bulunarak bilgi aldılar.

(Haber Merkezi)