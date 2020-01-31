İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak

Çorum Belediyesi İstiklal Şehitleri Anıtı Onarım Yapım İşi’ni 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Cengiz Topel Caddesi ile Yenidoğan 4. Sokak’ın kesiştiği noktada (Abide Kavşağı) bulunan İstiklal Şehitleri Anıtı’nın bakım ve onarımı için düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 99 bin 902 TL olan ihaleye Hüseyin Sarı, Ali Çan ve Ömer Faruk Uysal katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra Ömer Faruk Uysal eksik evrak nedeniyle ihale dışı kaldı. İhalede Hüseyin Sarı 73 bin TL, Ali Çan ise 109 bin 790 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)