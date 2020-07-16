İstiklal Şehitleri Anıtı açıldı

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan tadilatla birlikte yenilenen ve şehitlerin ruhuna yakışır bir ihtişama kavuşturulan İstiklal Şehitleri Anıtı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde törenle açıldı.

Abide Kavşağında bulunan anıt, çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde yapılan açılışın ardından şehitler anısına güller bırakıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a yakışır bir anıt kazandırdıklarını ifade etti. Uzun yıllardan beri ihmal edilen İstiklal Şehitleri Anıtı’nı en güzel şekilde düzenlediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Yaklaşık 3 ay önce başlattığımız çalışmalarımız artık tamamladı. Anıtımızı ecdadımıza, şehitlerimize, Çorum’umuza yakışır hale getirdik” dedi.

Açılışa; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilli, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, daire amirleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi)