İstiklal Şehitleri Anıtı, 15 Temmuz’da açılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların tamamlandığı İstiklal Şehitleri Anıtı’nda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ve teknik personelle birlikte anıtta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, Çorum’a yakışır bir anıt kazandırdıklarını ifade etti.

Uzun yıllardan beri ihmal edilen İstiklal Şehitleri Anıtı’nı en güzel şekilde düzenlediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Yaklaşık 3 ay önce başlattığımız çalışmalarımız artık tamamladı. Anıtımızı ecdadımıza, şehitlerimize, Çorum’umuza yakışır hale getirdik. İnşallah 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde de anıtımızın açılışını hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. (Haber Merkezi)