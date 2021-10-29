“İstiklal mücadelesindeki gibi bugün de tek yürek olmalıyız”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yıla bir adım daha yaklaştı. Cumhuriyetin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni dün gerçekleştirilmişti. Bayram kutlamaları ise bugün yapıldı. Valilik makamında tebriklerin kabulü ile başlayan kutlamalar saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.



Törene Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Personel Kd. Albay Ferhat Işık, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Vali Çiftçi beraberindeki Albay Işık ve Başkan Aşgın törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yine Vali Mustafa Çiftçi yaptı.



Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine göre Anadolu’yu işgal edip, Türk milletini esaret altına almak isteyen Batılı müstevlilerin planlarının, İstiklal mücadelesi ile tarihin çöp sepetine atıldığını söyleyen Vali Çiftçi konuşmasında, “29 Ekim 1923 ‘te ilan edilen Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü idrak ediyoruz. Milletimizin ve Çorumluların bayramı kutlu olsun. ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır’ diyen Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde binlerce şehit verdiğimiz Sakarya’da Dumlupınar’da Gediz’de kazanılan zaferlerle düşmanın 1000 yıllık planının gerçekleşmesine geçit vermemiştir” dedi.



“Emperyalist bir istila ile tarihin nesnesi haline getirilmek istenilen aziz milletimiz maneviyatından ve kendi asli köklerinden aldığı iman, inanç ve güçle küllerinden yeniden doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi konuşmasının devamında ise şu görüşlere yer verdi: “Tarihimizin doğal seyri içerisinde Osmanlı Cihan Devleti’nin banisi olan Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu demokratik yapısıyla bütün vatandaşlarını barış içerinde bir arada yaşatma idealiyle tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak hedefi ile istikbale kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntı ve problemleri de bir o kadar büyüktür. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında şimdiye kadar kaç devlet kurulmuş kaç medeniyet tarihe karışmıştır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Tarihin akışı içerisinde zaman zaman buhranlı dönemler olsa da gelişerek güçlenen devletimiz. Bu gün yine dünyanın itibarlı ve güçlü devletlerinden biridir. Allah devletimizi ebed müddet eylesin ilelebet payidar kılsın diyen hem çok çalışmalı hem de niyazda bulunmalıyız. Millet devlet bütünlüğüyle mutlu ve müreffeh milli değerlerine bağlı insanların hep birlikte barış içinde yaşadığı ülkemizde her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Gözünü Türkiye’ye dikmiş ümidini memleketimize bağlamış mazlumların duasıyla bu gün bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi tek yürek tek ses olmalıyız. Çanakkale’yi geçilmez kılan Sarıkamış’ta dönmeyi düşünmeyen asil ruh bu gün hala diridir. Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. Yıl dönümünü tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını Cumhuriyetin kuruluşunda emeğini esirgemeyen devlet ve siyaset adamlarımızı minnetle anıyorum. Bu vatan için canını, kanını esirgemeyen tüm şühedaya Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı ömürler temenni ediyorum”



Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirilirken, Çorum Halk Eğitim Merkezi tarafından folklor gösterisi, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından akrobasi gösterileri yapıldı. Çorum Belediyesi Mehter ekibi ve okçuluk gösterileri törene renk kattı.

Yüzlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla ilgiyle izlediği törende en çok alkışı ise atlar eşliğinde yapılan zeybek gösterisi aldı. Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin dağıtıldığı tören kortej geçişi ile son buldu.



(Yusuf ÇINAR)

