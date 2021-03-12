İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı

Bugün, İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş” olarak kabulünün 100. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü.

Vali Mustafa Çiftçi, bu anlamlı gün nedeniyle yayınladığı mesajda, “İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da, yayınladıkları mesajlarda milletimizin İstiklal Marşı’nın değerlerini sonsuza kadar muhafaza edeceğini ifade ettiler.

