İstiklal Marşı’nın kabulü kutlanıyor

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Vali Mustafa Çiftçi himayesinde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan program dahilinde Devlet Tiyatro Salonu’ndaki program ile kutlanacak. Program saat 10.00’da DTS Fuayesi’nde Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları Sergisi’nin açılması ile başlayacak. Daha sonra ise salon programına geçilecek. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Mehmet Akif Ersoy Belgeseli’nin izlenmesi ile devam edecek programda öğrenciler tarafından şiirler okunacak. İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini anlatan oratoryonun ardından ise ödül töreni gerçekleşecek.

(Volkan SINAYUÇ)