İstiklal Marşı’nın 100. yıldönümü kutlandı

Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen programa Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin sunulduğu resim sergisinin gezilmesinin ardından başlayan programda Okul Müdürü Özlem Zeren tarafından bir konuşma yapıldı.

Programın devamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanan 41 kişi İstiklal Marşı'nın birer dizesini seslendirdiği sinevizyon gösterimi, Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazmasını anlatan skeç, okul öğrencilerinin şiirleri ve Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü korosunun kahramanlık konseri gerçekleştirildi.

Program, protokol üyelerinin öğrencilere hediye vermesinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)